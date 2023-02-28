В результате удара ВСУ по Горловке ранен ребенок

Украинские военные обстреляли жилой район Горловки в ДНР.

Как сообщают местные власти, ранение получил шестилетний ребенок, который в момент обстрела находился дома. А взрывной волной выбило стекла в соседнем детском саду.

Кроме того, повреждены линии электропередачи, а также перебита газовая труба.

Всего же этой ночью по Горловке выпустили не менее десятка снарядов натовского калибра.

Ранее 5-tv.ru писал, что Болгария собирается помочь Украине боеприпасами.