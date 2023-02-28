В результате удара ВСУ по Горловке ранен ребенок
В попавшем под обстрел украинских неонацистов детском саду выбило стекла, повреждена газовая труба.
Фото, видео: Тришин Николай / ТАСС; 5-tv.ru
Украинские военные обстреляли жилой район Горловки в ДНР.
Как сообщают местные власти, ранение получил шестилетний ребенок, который в момент обстрела находился дома. А взрывной волной выбило стекла в соседнем детском саду.
Кроме того, повреждены линии электропередачи, а также перебита газовая труба.
Всего же этой ночью по Горловке выпустили не менее десятка снарядов натовского калибра.
Ранее 5-tv.ru писал, что Болгария собирается помочь Украине боеприпасами.
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