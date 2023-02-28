Тяжелые переговоры: Сербия и Косово идут навстречу друг другу

Но впереди еще много нерешенных вопросов.

На Балканском фронте Боррель решил изобразить миротворца. По итогам переговоров между руководителями Сербии и Косова в Брюсселе он заявил, что стороны согласились с предложенным ЕС планом о нормализации отношений. Оно предусматривает, что жители Сербии и Косова могут свободно перемещаться со своими внутренними паспортами и автомобильными знаками.

Правда, стороны еще должны утвердить документ. Боррель обещает лично проконтролировать этот процесс — его ждут на Балканах в марте. Но о том, что впереди еще много нерешенных проблем говорит тот факт, что президент Сербии назвал переговоры тяжелыми… и причем, лишь в социальных сетях, а к журналистам вышел только один человек — сам Боррель.

«Это очень важный и значимый шаг, потому что с прошлого лета мы разрешаем кризис за кризисом, пытаясь удержать все под контролем. Сейчас же мы ищем системный способ нормализовать ситуацию», — заявил Жозеп Боррель, Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности ЕС.

Напряженная ситуация на севере Косова, где проживает сербское меньшинство, осенью едва не привела к боевым действиям. Албанское руководство края отправило туда спецназ, местные жители начали строить баррикады, и избежать столкновений удалось лишь в последний момент. Основным камнем преткновения стали автомобильные номера. Власти края принуждали отказаться от сербских номерных знаков в пользу косовских, в случае отказа грозились выписывать внушительные штрафы и даже изымать машины.