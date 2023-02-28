США против: в Госдепе прокомментировали отношения Китая и России

Американцы недовольны позицией Пекина по отношению к конфликту на Украине.

Таким сближением крайне обеспокоены в США. А Госдеп выражает крайнее недовольство позицией Китая по отношению к кризису на Украине. Опасаясь, что Пекин занял исключительно одну сторону — России.

«Китай уже оказал России существенную помощь в этом конфликте, включая дипломатическую поддержку, политическую, экономическую и поддержку в продвижении позиции Кремля», — заявил Нэд Прайс, представитель Госдепартамента США.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин открыт для переговоров с Западом.