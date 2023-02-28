США против: в Госдепе прокомментировали отношения Китая и России

Эфирная новость 8

Представитель Госдепа Прайс: взаимодействие КНР с Россией не уравновешено визитами в Киев

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Американцы недовольны позицией Пекина по отношению к конфликту на Украине.

Таким сближением крайне обеспокоены в США. А Госдеп выражает крайнее недовольство позицией Китая по отношению к кризису на Украине. Опасаясь, что Пекин занял исключительно одну сторону — России.

«Китай уже оказал России существенную помощь в этом конфликте, включая дипломатическую поддержку, политическую, экономическую и поддержку в продвижении позиции Кремля», — заявил Нэд Прайс, представитель Госдепартамента США.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин открыт для переговоров с Западом.

-8° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
75.43
0.72 79.62
0.05
🧙‍♀ Гороскоп на 28 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

9:55
США против: в Госдепе прокомментировали отношения Китая и России
9:40
Тяжелые переговоры: Сербия и Косово идут навстречу друг другу
9:22
«Дорогого стоит»: Жена Малинина высказалась о женихе дочери и показала его лицо
9:10
Германия назвала срок отправки на Украину первых танков «Леопард»
8:58
Россия — Азербайджан: в разработке ряд крупных проектов, выгодных двум странам
8:47
«Свобода слова» по-европейски: польского пенсионера судят за поддержку России

Сейчас читают

Полковник Литовкин раскрыл первый сигнал, предвещающий скорое завершение СВО
"Потеряли себя и Родину": уверенная в победе России Борзова припечатала уехавших звезд
Онкология и другие болезни: европейцы очень скоро ощутят последствия взрывов СП
Путин назвал самое главное условие для победы России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица
Что запрещено по закону делать и сажать на даче — видео