«Дорогого стоит»: Жена Малинина высказалась о женихе дочери и показала его лицо

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 137

Жена Малинина высказалась о женихе дочери и показала его фото

«Дорогого стоит»: Жена Малинина высказалась о женихе дочери и показала его лицо

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Знаменитая семья только недавно поделилась радостным событием — скоро Устинья станет женой. Как выглядит ее таинственный избранник?

Жена певца Александра Малинина поздравила дочь Устинью с предстоящей свадьбой. Эмма Малинина назвала ее возлюбленного замечательным и надежным парнем, который стал родным для знаменитой семьи. Помимо этого красавица даже опубликовала фото, где дочь позирует на камеру вместе с женихом и назвала имя загадочного кавалера наследницы.

«Поздравляю с помолвкой, доченька! Ты сказала „Да“. И я, конечно, тоже говорю „Да“. Дружба способна очень серьезно проявить человека, и твой избранник показал себя очень надежным, особенно в экстремальных ситуациях», — приводит слова Эммы Малининой издание Газета.ру.

Помимо этого будущая теща отметила, что Зак всегда поддерживал невесту и находился рядом в трудные моменты. Это одна из причин, почему жена артиста счастлива за любимую наследницу.

Устинья Малинина вместе с женихом ЗакомУстинья Малинина вместе с женихом Заком. Фото: Instagram* / doktoremmamalinina

«Партнер по жизни — надежное плечо. И оно у тебя есть! Поверь мне, это дорогого стоит. Зак — замечательный парень, который за годы стал родным в нашей семье», — призналась Эмма Валентиновна.

Стоит отметить, что о помолвке 22-летней дочери исполнителя стало известно пару дней назад. В соцсетях девушка опубликовала фото с кольцом, которое ей подарил любимый мужчина. Она отметила, что Зак сделал ей предложение руки и сердца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Малинина пожаловалась на угнетенный настрой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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