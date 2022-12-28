«Не принимай реальность слепо: жена Малинина пожаловалась на угнетенный настрой

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 84

Жена Александра Малинина пожаловалась на плохое настроение после критики ее европейской дочери

«Не принимай реальность слепо: жена Малинина пожаловалась на угнетенный настрой

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev

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Любимая артиста отметила католическое Рождество, как и положено, в кругу близких и родных, но праздника в душе она так и не ощутила.

Супруга Александра Малинина Эмма посетовала на депрессивный настрой в самый разгар и после католического Рождества. Отсутствие праздничного духа она связала с тяжелой политической ситуацией в мире и неизвестностью будущего.

«Впервые у меня такое состояние, когда нет радости. Нет ощущения праздника ни у кого из моих близких и знакомых — ни у тех, кто отмечает сегодня, ни у тех, кто готовится отмечать наши любимые дни», — призналась Малинина в социальной сети.

Она отметила, хотела бы, чтобы окружающие не принимали реальность просто потому, что она такая, наоборот, пропускали через себя чувства, эмоции через себя.

«Чтобы у нас не появлялась привычка к несправедливости, чтобы мы не стали равнодушными, не озлобились», — добавила она.

Поклонники поддержали Малинину и пожелали душевного равновесия рядом с любимым супругом. Вместе с тем угнетенное состояние не впервые жену артиста настигает. В прошлом году она рассказала историю 30-летней давности. На тот момент Малининой было около 30. Ей казалось, будто она уже старая. Чтобы выйти из тяжелого состояния, она решила круто все поменять. Практикующий врач-гинеколог с головой погрузилась в науку: написала диссертацию и открыла собственную клинику. По словам Эммы, тогда ей очень помогла поддержка любимого.

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