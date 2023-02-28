В Петербурге отменили план «Ковер» и открыли небо

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 136

Ранее в воздух были подняты военные самолеты с целью прояснения обстановки.

В Петербурге отменили план «Ковер» и открыли небо

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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В Петербурге отменили план «Ковер» и открыли небо. Ранее в воздух были подняты военные самолеты с целью прояснения обстановки.

Как сообщал Telegram-канал 112, предварительно, в районе был обнаружен неизвестный объект. Что конкретно это было — пока не ясно. Людей призывали не паниковать, а следовать указаниям уполномоченных лиц.

Как отмечали в правительстве Северной столицы, прием воздушных судов был временно приостановлен.

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