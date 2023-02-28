«Вирус ненависти»: посол Антонов осудил отмену русской культуры на Западе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 36

Посол в США Антонов призвал американцев остановить русофобское безумие

«Вирус ненависти»: посол Антонов осудил отмену русской культуры на Западе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Политики в США не только поощряют враждебность ко всему русскому, но и активно насаждают ее в умы своих граждан.

США продолжают охватывать метастазы «вируса ненависти» к России. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он обратил внимание, что русофобия перекинулась на ведущие американские галереи, которые демонстрируют усилия по «отмене» русской культуры.

«Не иначе как торжеством абсурда можно охарактеризовать превращение нью-йоркским музеем „Метрополитен“ великих русских художников Куинджи, Айвазовского и Репина в украинцев на основании их появления на свет в Мариуполе, Феодосии и Чугаеве. Такие действия не выдерживают критики хотя бы потому, что творцы считали себя русскими живописцами. К слову, по происхождению Репин — русский, Айвазовский — армянин, а Куинджи — грек. Все трое родились в Российской Империи, когда не было никакой украинской государственности», — цитирует посла «Российская газета».

Антонов заявил, что американские политики не только поощряют враждебность ко всему русскому, но и активно насаждают ее в умы граждан, не прекращая штамповать бездоказательные обвинения в адрес россиян.

В свою очередь Россия, по словам дипломата, всегда чтила и уважала богатейшие традиции всех стран, какими бы сложными ни были политические отношения. Это основа национальной идентичности, менталитета и государственности, подчеркнул Антонов.

Он также напомнил, что во времена холодной войны именно культурное сотрудничество помогло «растопить лед», и призвал американцев остановить русофобское безумие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анатолий Антонов открыл фотовыставку «Освобождение. Сталинград» в посольстве России в Вашингтоне.

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