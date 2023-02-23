С долгами, зато в Италии: Вера Брежнева не платит налоги в России

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 11

Вера Брежнева оставила в России долги почти на 200 тысяч рублей

С долгами, зато в Италии: Вера Брежнева не платит налоги в России

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Читайте нас в: Дзен Новости

Артистка пока не думает возвращаться домой, но тут ее ждет небольшой сюрприз.

Певица Вера Брежнева давно уехала из России в связи со спецоперацией на Украине. Однако у них с супругом Константином Меладзе здесь осталась недвижимость, бизнес и… неоплаченные долги. Об этом сообщает KP.RU.

Оказалось, что у артистки есть незакрытая задолженность по налогам на сумму 193 тысячи рублей. Согласно информации издания, пени пока не подсчитаны, то есть информация самая свежая.

Также у знаменитости остался бизнес — доля в бренде совместно с модельером Ханной Хемлевой. Они запустили его еще в 2017 году, но все пошло не так. В 2022 году убытки марки составили 14 тысяч рублей, хотя одежда у них не самая дешевая. Стоимость одного костюма — примерно 50 тысяч рублей.

Ну, а пока Брежнева наслаждается своей «дольче вита» на вилле рядом с озером Гарда у подножья Альп вместе с супругом. Кстати, стоимость домов здесь начинается от 800 тысяч евро.

Кстати, последний год артистка помогает украинцам, жертвуя деньги на нужды ВСУ. Видимо, гонораров за песни и славы, которую она заработала в России, хватает, чтобы спонсировать украинских националистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как оскандалившийся Артур Смольянинов* погряз в долгах.

* — признан иноагентом в РФ.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
74.71
-0.15 79.57
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на 23 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

21:29
С долгами, зато в Италии: Вера Брежнева не платит налоги в России
21:03
Это судьба? Почему люди терпят крах в личной жизни
20:57
Праздничный салют в Петербурге в честь Дня защитника Отечества: прямая трансляция
20:46
Нерушимая связь: что объединяет Звездный городок и Донбасс
20:30
Испанцы раскритиковали премьера Санчеса за поездку на Украину
20:18
Максим Никулин: мир нуждается в цирковых актерах из России

Сейчас читают

Актриса Сташенко: Было бы правильно, если бы уехавшие коллеги отказались от наград и званий
Как Запад стал участником конфликта на Украине
Актер фильма «9 рота» Сослан Фидаров: «Я выбрал этот путь и буду идти до конца»
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023