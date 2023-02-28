СК расследует обстоятельства поставки токсичных химикатов на Украину
По данным Минобороны РФ, в Краматорск пришел состав с BZ — отравляющим веществом, которое США применяли во Вьетнамской войне.
Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler
Следственный комитет России намерен расследовать обстоятельства поставки на территорию Украины токсичных химикатов, о чем ранее сообщило Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, в Краматорск прибыл железнодорожный состав, в одном из вагонов которого находились химические вещества.
«Груз, прибывший в сопровождении группы иностранных граждан, был перемещен к линии боевого соприкосновения, что наряду с одновременной поставкой средств защиты от токсичных химикатов может свидетельствовать о попытке проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества», — говорится в заявлении СК.
В ведомстве намерены установить обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям всех причастных лиц.
Ранее в этот день начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что США хотят организовать на Украине масштабную провокацию, применив токсичные вещества, и обвинить во всем Россию.
По словам Кириллова, в подконтрольный Киеву Краматорск прибыл поезд с веществом BZ, которое является табельным отравляющим веществом американской армии и широко применялось во время Вьетнамской войны. Известно, что химикат вызывает острый психоз, потерю ориентации в пространстве, галлюцинации и нарушение памяти.
По данным российского Минобороны, образцы BZ были сохранены в США, несмотря на заявления американцев об уничтожении всех запасов опасного вещества в 1990 годы.
Ранее политолог Андрей Кошкин в беседе с 5-tv.ru оценил, насколько вероятно применение Украиной химоружия в зоне СВО, и спрогнозировал реакцию Запада на подобную выходку киевского режима.
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