СК расследует обстоятельства поставки токсичных химикатов на Украину

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 30

По данным Минобороны РФ, в Краматорск пришел состав с BZ — отравляющим веществом, которое США применяли во Вьетнамской войне.

СК расследует обстоятельства поставки токсичных химикатов на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

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Следственный комитет России намерен расследовать обстоятельства поставки на территорию Украины токсичных химикатов, о чем ранее сообщило Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, в Краматорск прибыл железнодорожный состав, в одном из вагонов которого находились химические вещества.

«Груз, прибывший в сопровождении группы иностранных граждан, был перемещен к линии боевого соприкосновения, что наряду с одновременной поставкой средств защиты от токсичных химикатов может свидетельствовать о попытке проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества», — говорится в заявлении СК.

В ведомстве намерены установить обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям всех причастных лиц.

Ранее в этот день начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что США хотят организовать на Украине масштабную провокацию, применив токсичные вещества, и обвинить во всем Россию.

По словам Кириллова, в подконтрольный Киеву Краматорск прибыл поезд с веществом BZ, которое является табельным отравляющим веществом американской армии и широко применялось во время Вьетнамской войны. Известно, что химикат вызывает острый психоз, потерю ориентации в пространстве, галлюцинации и нарушение памяти.

По данным российского Минобороны, образцы BZ были сохранены в США, несмотря на заявления американцев об уничтожении всех запасов опасного вещества в 1990 годы.

Ранее политолог Андрей Кошкин в беседе с 5-tv.ru оценил, насколько вероятно применение Украиной химоружия в зоне СВО, и спрогнозировал реакцию Запада на подобную выходку киевского режима.

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