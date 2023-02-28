«Манипуляция массами»: зачем США готовят провокацию со смертельными химикатами на Украине

СМИ, подконтрольные коллективному Западу, имеют огромное влияние на сознание людей. Провокация уже началась на информационных площадках.

В Минобороны РФ заявили, что США планируют организовать на Украине масштабную провокацию — применить токсичные вещества и обвинить во всем российскую сторону. Политолог Андрей Кошкин в беседе с 5-tv.ru оценил, насколько вероятно применение Украиной химоружия в зоне СВО, и спрогнозировал реакцию Запада на подобную выходку киевского режима.

«Мы видим, как советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан вдруг стал обвинять Россию в возможном применении химического оружия на Украине. Это значит, в информационном пространстве уже готовится площадка для того, чтобы создать прецедент и тут же обвинить Российскую Федерацию», — прокомментировал Кошкин.

По его словам, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов во время своего выступления доходчиво объяснил россиянам, что «акция» ВСУ готовится при поддержке США. Эксперт уточнил, что штаты направляют на Украину ОЗК, противогазы, антидоты против боевых химических веществ в огромных количествах.

«Ясно, что эти поступления характеризуют масштаб возможного применения, а следовательно, при таком затрате ресурсов естественно, что эта провокация произойдет», — отметил он.

Политолог считает, что реакция коллективного Запада на очередную выходку Киева весьма очевидна. По его словам, все информационные ресурсы направлены на продвижение провокационной мысли об обвинении ВС РФ в применении химоружия на Украине.

«Хотя следует отметить, что со стороны ВСУ уже были применения химического оружия. В частности, артиллерийские снаряды с хлорцианом, и последствия были весьма трагическими, но этому не придал никто в СМИ и во всем мире особого значения. А вот ту провокацию, которую будут готовить ВСУ и США, наверняка будут широкомасштабно освещать во всех средствах массовой информации, контролируемых коллективным Западом», — прогнозирует Кошкин.

Кроме того эксперт считает, что мир будет замалчивать факт о том, что США является поставщиком химикатов на Украину. Он объяснил, что мировое сообщество до сих пор не называет виновных во взрывах на «Северных потоках», однако ситуация давно вызывает улыбку во многих странах.

«Точно также провокация будет проведена. Обвинят в этом Вооруженные силы Российской Федерации, и все будут из уста в уста, особенно политические лидеры европейских государств, говорить о том, что именно Россия виновата. Никто не будет помышлять о том, чтобы называть истинного виновника — США и, соответственно, нынешний киевский режим», — заявил Андрей Кошкин.

В заключение политолог добавил, что провокация готовится с единственной целью — против России, и будут предприняты все возможности для обвинения страны. Сила в том, что потенциалы СМИ, особенно цифровых, дают возможности «манипулировать большими массам», отметил Кошкин.

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