В России с 1 марта изменились правила проезда перекрестков с круговым движением

С 1 марта в России начнут действовать важные нововведения, которые коснутся многих. Так, владельцам электросамокатов, моноколес и гироскутеров придется ездить по правилам. Все перечисленное попало в категорию «Средства индивидуальной мобильности». Максимальная скорость — не более 25 километров в час.

Также изменения коснулись и правила проезда перекрестков с круговым движением. В первую очередь автомобилистам нужно будет обращать внимание на дорожные знаки, указывающие по главной или по второстепенной дороге двигается водитель. Приоритет будет у тех, кто едет по главной дороге. А при равнозначности дорог уступить придется тем, кто уже движется по кругу.

Водителей станут проверять на алкоголь по-новому: инспекторы получили право делать это без понятых, но под видеозапись.

А чтобы стать таксистом или водителем общественного транспорта, теперь необходимо предъявить справку об отсутствии непогашенной судимости.