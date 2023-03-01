«Объятья Китая»: в Чехии назвали ошибкой действия Байдена в отношении РФ

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 52

Экс-дипломат Чехии Новотны назвал ошибкой действия Байдена в отношении РФ

«Объятья Китая»: в Чехии назвали ошибкой действия Байдена в отношении РФ

Фото: www.globallookpress.com / Kyle Mazza

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Вашингтон всячески демонстрирует, что его главный противник — Китай. Бороться с Россией у страны просто нет времени.

Нынешний лидер США Джо Байден допускает непростительную оплошность своими действиями в отношении России, потому что его политика привела к созданию блока с участием Москвы и Пекина. В этом уверен бывший дипломат Чехии и экс-замминистра обороны государства Яромир Новотны.

В интервью Radio Universum он отметил, что многочисленные антироссийские ограничения действуют на протяжении года, однако экономика РФ почти не пострадала. Индия и Китай продолжают торговать с Россией как ни в чем не бывало. Новотны объяснил, что Запад ошибается, когда загоняет российскую сторону в положение, где она должна перенаправлять торговлю на восток.

«Он гонит ее буквально в объятия Китая, потому что (бывшему госсекретарю США Генри. — Прим. ред.) Киссинджеру удалось расколоть блок Советский Союз — Китай, а (президенту США Джо. — Прим. ред.) Байдену удалось создать блок Россия — Китай», — сказал бывший дипломат.

Вашингтон честно показывает то, что его главный противник — Китай. Европа должна сама разобраться с отношениями с РФ, ведь у Америки буквально нет на это времени. В том числе экс-замминистра обороны Чехии ответил на вопрос, почему некоторые западные политики сделали шаги для сближения Москвы и Пекина. По мнению Новотны — они «глупы» и ослеплены.

Помимо этого эксперт подчеркнул, что именно Запад разрушил систему международного права, когда признал «независимость» Косово. Из-за этого нарушились все правила, преобладать стал «сильнейший».

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Запад не смог убедить мир в своей позиции по Украине.

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