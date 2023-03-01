Обезглавленное тело пропавшего сотрудника суда нашли в Петропавловске-Камчатском

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 33

Мужчина отправился к приятелю отмечать 23 февраля и перестал выходить на связь.

Обезглавленное тело пропавшего сотрудника суда нашли в Петропавловске-Камчатском

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Kristina Kormilitsyna

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В Петропавловске-Камчатском обнаружили обезглавленное тело сотрудника городского суда, пропавшего несколько дней назад. Об этом сообщает местное издание «Кам 24».

Уточняется, что тело с сильными повреждениями нашли в снегу в частном секторе на улице Невельского. Об обнаружении головы погибшего не сообщается.

По информации издания, 38-летний мужчина пропал в ночь на 23 февраля. По словам друзей, он пошел в гости к приятелю и с тех пор не выходил на связь.

Также сообщается, что у полиции нет уверенности в криминальном характере происшествия. По одной из версий, тело могли изуродовать бродячие собаки, нередкие в этом микрорайоне. По факту произошедшего проводится проверка.

В июне 2021 года председателя Куйбышевского районного суда Петербурга Елену Горбунову нашли мертвой в собственной квартире. В 2009 году она была судьей по громкому делу в отношении криминального авторитета, лидера Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), которого также называли «ночным губернатором» Петербурга. Экспертиза установила, что женщина скончалась из-за остановки сердца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленобласти найден мертвым федеральный судья.

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