Похудевший SHAMAN на юбилее Баскова намекнул на неожиданный дуэт

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 141 0

Вместе артисты могут исполнить композицию «Натуральный блондин».

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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SHAMAN намекнул на дуэт с Басковым

Заслуженный артист РФ SHAMAN (Ярослав Дронов. — Прим. ред.) допустил будущий дуэт с народным артистом Николаем Басковым, и, возможно, это будет песня «Натуральный блондин». Об этом исполнитель хита «Я — русский» сообщил корреспонденту 5-tv.ru на юбилейном вечере Баскова.

SHAMAN не долго думал над ответом на вопрос о своей любимой песне именинника.

«Ну вот, на меня посмотрите — какая? Натуральный блондин, на всю страну такой один!», — спел артист.

Ярослав не стал отрицать реальность тандема с «золотым голосом России».

«Вы знаете, я ни от чего не зарекаюсь. Возможно, когда Николай будет праздновать свой следующий юбилей, мы обязательно, возможно, споем эту песню», — сказал он.

На том же светском мероприятии SHAMAN предстал перед публикой в ином образе и заметно похудевшим. Певец оптимистично подметил, что все перемены у него в лучшую сторону, и объяснил изменения подготовкой к своему юбилею — 22 ноября артисту исполнится 35 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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