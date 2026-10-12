Вилла Шария вывела на наркокартель: кто оказался связан с недвижимостью блогера

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Кристина Порошина
Кристина Порошина 354 0

Сам украинский журналист ранее выпускал расследования о деятельности «Химпрома».

Фото, видео: Instagram*/anatolijsharij;Известия; 5-tv.ru

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«Известия»: Шарий продал виллу крестнику главы наркокартеля «Химпром»

Украинский блогер Анатолий Шарий продал свою виллу Андрею Ляшку, который является крестником главы крупного наркокартеля «Химпром» Егора Буркина. Об этом говорится в расследовании «Известий».

Речь идет о вилле в Испании. В распоряжении журналистов оказались документы, подтверждающие, что новым собственником дома площадью 265 квадратных метров стал именно Ляшок.

Ранее Шарий активно публиковал разоблачения деятельности «Химпрома» и даже заявлял, что участники этой группировки совершили на него покушение. Тем не менее сделка состоялась, хотя теперь имущество находится под арестом. Испанские власти инициировали расследование в отношении блогера по делу об отмывании денежных средств, сокрытии активов и налоговых нарушениях.

«Химпром» фигурирует в материалах, посвященных производству и распространению наркотиков. При этом информация о возможной продаже виллы и ее дальнейшей судьбе не означает автоматически доказанной причастности Шария к деятельности наркокартеля.

Ранее Шарий рассказывал о «Химпроме» в своих разоблачительных материалах. Таким образом, история с недвижимостью создает необычное пересечение между его журналистской деятельностью и объектом, которым он владел в Испании. Отдельно внимание привлекает личность возможного нового владельца.

Окончательные выводы о сделке и ее обстоятельствах зависят от подтверждения соответствующих сведений.

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