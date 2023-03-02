В США назвали «самолет Судного дня» не таким уж и опасным

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 17

EUCOM: борт Boeing E-6B Mercury отправлен в Исландию на учения

В США назвали «самолет Судного дня» не таким уж и опасным

Фото: © РИА Новости Виталий Аньков

Читайте нас в: Дзен Новости

Судя по заявлению американского ведомства, борт выполняет несколько иные функции, отличные от тех, что ранее приписывали ему в прессе.

Boeing E-6B Mercury, известный как «самолет Судного дня», о котором писала европейская и российская пресса, выполняет совершенно иные функции в Исландии, нежели сообщили СМИ. Об этом следует из официального заявления Европейского командования ВС США (EUCOM), опубликованного в Twitter.

Представители армии Штатов сообщили, что Boeing был отправлен в Европу сугубо для участия в учениях. Более того, EUCOM вообще отрицает тот факт, что этот борт можно называть «самолетом Судного дня». Согласно официальному релизу ведомства США, Boeing E-6B Mercury выполняет совершенно другие функции, нежели были ранее указаны в прессе.

E-6B Mercury, по сведениям ВС США, предназначен для обеспечения связи со стратегическими подводными лодками Соединенных Штатов в случае ядерного конфликта. В то время как СМИ утверждали, что у воздушного судна гораздо более обширная специализация: его называли воздушным пунктом управления и связи, который обеспечивает связь со стратегическим и нестратегическим вооружением, в том числе ядерным, а также приписывали ему возможность запустить баллистические ракеты наземного базирования.

Впрочем, не все так очевидно. Ранее политолог Андрей Кошкин в комментарии 5-tv.ru объяснил, зачем США переправили Boeing E-6B Mercury в Европу. Эксперт уверен, что этот борт действительно является «самолетом Судного дня» и обладает достаточно серьезной «начинкой», которая способна повлиять на ход украинского конфликта.

-4° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
75.25
0.36 80.10
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на 1 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

1:45
В США назвали «самолет Судного дня» не таким уж и опасным
1:35
Лепс назвал имена достойных молодых российских исполнителей
1:23
«Плохая мать, актриса, жена»: Муцениеце излила душу после ссоры с Прилучным
1:08
«Кто, если не сверчки?» — Захарова высмеяла расследование США о «гаванском синдроме»
0:54
Командир ВСУ с позывным «Мадьяр»: Украина теряет до двух рот в сутки в Артемовске
0:36
«Оставляет жизненная энергия»: диктор Березин о состоянии Светланы Моргуновой

Сейчас читают

В Госдуме раскрыли реальное отношение Польши к украинцам
Миллион кубиков в день: чем сейчас лечат тяжелобольного Костомарова
Дмитрий «Гоблин» Пучков - о новом подростковом движении «Редан» и инициативе запретить аниме
Экс-супруга Пьера Нарцисса захоронит останки певца на Троекуровском кладбище

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица