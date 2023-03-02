В США назвали «самолет Судного дня» не таким уж и опасным

Судя по заявлению американского ведомства, борт выполняет несколько иные функции, отличные от тех, что ранее приписывали ему в прессе.

Boeing E-6B Mercury, известный как «самолет Судного дня», о котором писала европейская и российская пресса, выполняет совершенно иные функции в Исландии, нежели сообщили СМИ. Об этом следует из официального заявления Европейского командования ВС США (EUCOM), опубликованного в Twitter.

Представители армии Штатов сообщили, что Boeing был отправлен в Европу сугубо для участия в учениях. Более того, EUCOM вообще отрицает тот факт, что этот борт можно называть «самолетом Судного дня». Согласно официальному релизу ведомства США, Boeing E-6B Mercury выполняет совершенно другие функции, нежели были ранее указаны в прессе.

E-6B Mercury, по сведениям ВС США, предназначен для обеспечения связи со стратегическими подводными лодками Соединенных Штатов в случае ядерного конфликта. В то время как СМИ утверждали, что у воздушного судна гораздо более обширная специализация: его называли воздушным пунктом управления и связи, который обеспечивает связь со стратегическим и нестратегическим вооружением, в том числе ядерным, а также приписывали ему возможность запустить баллистические ракеты наземного базирования.

Впрочем, не все так очевидно. Ранее политолог Андрей Кошкин в комментарии 5-tv.ru объяснил, зачем США переправили Boeing E-6B Mercury в Европу. Эксперт уверен, что этот борт действительно является «самолетом Судного дня» и обладает достаточно серьезной «начинкой», которая способна повлиять на ход украинского конфликта.