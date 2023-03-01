Тотальный контроль: политолог Кошкин объяснил переброску «самолета Судного дня» в Европу

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 154

Политолог Кошкин: с помощью «самолета Судного дня» США хотят испытать концепцию сетецентрической войны

Фото, видео: www.globallookpress.com / Boris Roessler; 5-tv.ru

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Летающий командный пункт E-6B Mercury должен полностью замкнуть на себе управление действиями Вооруженных сил Украины.

Переброска Boeing E-6B Mercury, известного как «самолет Судного дня», в Исландию может означать, что США хотят испытать свою концепцию сетецентрической войны на украинском конфликте. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог Андрей Кошкин.

Он пояснил, что самолет, который является по сути летающим командным пунктом, должен стать центром управления группировки американских военных и гражданских спутников и системы AWACS (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения — Прим. ред.), которые обеспечивают действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения.

«Было бы здорово все это вместе взятое замкнуть на „самолет Судного дня“, который являлся бы источником управления всех этих боевых средств, завязанных на единое электронное управление», — объяснил эксперт замысел американцев.

По мнению Кошкина, E-6B Mercury должен выступить в роли некой лаборатории для отработки концепции сетецентрической войны во время ведения «живых» боевых действий. Эксперт предположил, что именно с этой целью Вашингтон постоянно подталкивает Киев к наступлению.

«Подключить сюда „самолет Судного дня“ и расширить параметры используемых электронных средств управления — это пик желаний и возможностей», — заключил политолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский Boeing E-6B Mercury, известный как «самолет Судного дня», приземлился в Исландии. На его борту находится система управления, которая позволяет запустить баллистические ракеты наземного базирования.

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