Ответ на выход РФ из ДСНВ? Зачем США перебросили в Европу «самолет Судного дня»

Борт E-6B Mercury, оснащенный системой запуска баллистических ракет, со времени окончания холодной войны не бороздил мировой воздушный океан.

Американский Boeing E-6B Mercury, известный как «самолет Судного дня», приземлился в Исландии. Об этом в Twitter сообщил штаб командования войск США в Европе.

«Экипаж встретился с послом США в Исландии Кэррин Патман и другими дипломатическими и военными руководителями», — говорится в тексте публикации.

Борт E-6B Mercury — это воздушный пункт управления и связи, который обеспечивает связь со стратегическим и нестратегическим вооружением, в том числе ядерным, и призван играть ключевую роль в случае ядерной войны.

Известно, что E-6B Mercury оснащен бортовой системой управления, которая позволяет запустить баллистические ракеты наземного базирования. Именно поэтому его и называют «самолетом Судного дня».

В период холодной войны E-6B Mercury постоянно находились в воздухе, однако после 1991 года их перевели в режим наземной боевой готовности.

Примечательно, что полет «самолета Судного дня» в Европу произошел на следующий день после того, как президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

До этого соответствующее заявление главы российского государства во время обращения к Федеральному собранию произвело на Западе эффект разорвавшейся бомбы. С осуждением решений России в течение часа после речи Путина выступили в руководстве НАТО, Госдепе и Белом доме.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с 5-tv.ru объяснил, что решение России о приостановке участия в ДСНВ будет значить для США.