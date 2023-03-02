Лукашенко пригласил главу КНР Си Цзиньпина в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил лидера Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпина посетить страну. Об этом гласит совместное заявление двух лидеров, опубликованное по результатам переговоров в Пекине.

«Поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за теплый и дружеский прием белорусской делегации и пригласил его посетить Белоруссию в удобное для обеих сторон время», — сказано в заявлении.

Лидеры двух государств договорились вести совместную борьбу с терроризмом, а также углублять сотрудничество в оборонной сфере. Кроме того, белорусская сторона одобрила общие мировые ценности, предложенные Китаем. В частности, речь идет о развитии, равноправии, справедливости, демократии и свободе.

Также страны будут вместе поддерживать международную систему, придерживаясь норм, принятых в сфере международных отношений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какую идею Китая поддержала Белоруссия.