В датской школе отказали украинцам в требовании уволить русскую учительницу

Скандал дошел даже до мэра города, где расположено учебное заведение.

Украинским беженцам в Дании отказали в требовании уволить из школы учительницу, которая имеет русские корни. По данным телеканала TV2, конфликт возник еще в начале прошлого месяца.

«Датско-русская учительница впервые встретилась со школьниками и вела урок вместе с датской коллегой», — уточнили журналисты.

Два украинских ученика допустили по отношению к датско-русскому преподавателю «грубую выходку». Затем оба учителя пошли в школьную администрацию, причем инициатором была та самая датская коллега. С учащимися провели беседу, отправив родителям письмо, что преподаватель подвергся травле, и это следует немедленно прекратить. В ответ родители потребовали уволить русскую учительницу. В конфликтную ситуацию вмешалась даже мэр Хельсингера, где находится учебное заведение.

«Матери хотят, чтобы школа уволила учителя. Но у нас в Дании так не принято. Мы не увольняем людей по национальному признаку», — сказала градоначальник Бенедикте Кьер.

Перед этим в школе заявили, что учительница прожила в стране 30 лет, имеет соответствующие компетенции и гражданство, а значит, имеет право преподавать. Что касается самой ситуации, ученики хотели спровоцировать датско-русского преподавателя, вывесив украинский флаг. Другая учительница забрала его и поговорила с детьми о нейтралитете по текущим мировым событиям на занятиях. При разговоре присутствовали классный руководитель и завуч. Однако это не помогло, и дети пожаловались по телефону родителям. Затем с ними повторно поговорила завуч. По мнению учащихся, «если у вас есть российские сотрудники, вы поддерживаете Россию». Тогда же у нескольких учителей произошел нервный срыв.

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