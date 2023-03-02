Красноглазое такси: Минтранс ограничит время работы таксистов

С чем связаны нововведения и кто первый на очереди отдыхать?

Для таксистов в России могут установить лимит на поездки. Водители, отработавшие 12 часов, не получат новые заказы, пока не отдохнут. Их просто технически не выдаст агрегатор. С такой идеей выступили в Минтрансе, пишут «Известия».

По мнению чиновников, нововведение сделает поездки более безопасными для всех — и пассажиров, и водителей. Эксперты согласны, однако говорят, что для этого нужно доработать техническую базу. Таксисты могут получать заказы от разных агрегаторов, поэтому обеспечить эффективный контроль будет непросто.