Красноглазое такси: Минтранс ограничит время работы таксистов

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Минтранс ограничит время работы таксистов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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С чем связаны нововведения и кто первый на очереди отдыхать?

Для таксистов в России могут установить лимит на поездки. Водители, отработавшие 12 часов, не получат новые заказы, пока не отдохнут. Их просто технически не выдаст агрегатор. С такой идеей выступили в Минтрансе, пишут «Известия».

По мнению чиновников, нововведение сделает поездки более безопасными для всех — и пассажиров, и водителей. Эксперты согласны, однако говорят, что для этого нужно доработать техническую базу. Таксисты могут получать заказы от разных агрегаторов, поэтому обеспечить эффективный контроль будет непросто.

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