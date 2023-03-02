Искусственный интеллект ВКонтакте создаст персональные обложки для пользователей

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист

ВКонтакте представила сервис, который даст аудитории больше возможностей для самовыражения и позволит подчеркнуть индивидуальность с помощью обложек.

Искусственный интеллект ВКонтакте создаст персональные обложки для пользователей

Фото: vk.com

Для создания изображений достаточно зайти в сервис «Обложка от ВКонтакте» и нажать кнопку «Начать». Искусственный интеллект сразу же сгенерирует шесть обложек в разных стилях с учетом интересов пользователя.

«Обложки в профилях помогают подчеркнуть индивидуальность, выделиться и привлечь внимание аудитории к своим увлечениям. Нашим пользователям понравился такой способ самовыражения, они активно добавляют обложки в свои профили. Новая фича дополнительно расширяет возможности творчески оформить виртуальное пространство: сервис предлагает персонализированные иллюстрации для каждого человека. Нейросети ВКонтакте позволяют визуально продемонстрировать интересы пользователя, причем делают это стильно, оригинально и точно. На генеративной обложке может быть показано, каким спортом увлекается владелец профиля, его музыкальные предпочтения или в каких играх он залипает, — подчеркнул CTO ВКонтакте, вице-президент по технологиям и разработке VK Александр Тоболь.

Кроме того, Тоболь добавил, что администрация соцсети инвестирует в скоростные технологии, которые позволяют воспользоваться новыми продвинутыми возможностями как можно большей аудитории. При этом они требуют минимальное количество ресурсов и времени, быстро решая необходимые задачи.

В сервисе есть множество новых стилей, в которых пользователи могут получить обложки: «Супрематизм», «Футуризм», «Пуантилизм», «Мозаика», «Киберпанк» и другие. Если нейросети будет недостаточно информации о человеке, она попросит добавить данные или подписаться на сообщества, которые отражают его интересы.

Обложки — часть масштабного обновления профиля ВКонтакте, который позволяет оформить полноценную цифровую визитку и помогает развивать персональный бренд.

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