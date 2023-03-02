Лавров назвал цель визита Блинкена в Центральную Азию

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 502

Лавров назвал главной целью визита Блинкена в Центральную Азию поссорить страны с РФ 

Лавров назвал цель визита Блинкена в Центральную Азию

Фото: www.globallookpress.com / Bonnie Cash - Pool via CNP

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Тема:
Спецоперация

Свое мнение глава дипведомства озвучил журналистам по итогам заседания совета глав МИД G20 в Дели.

Глава российского МИД Сергей Лавров раскрыл главную цель визита госсека США Энтони Блинкена в Центральную Азию. Она сводится к тому, чтобы эти страны не сохраняли с Россией добрые отношения, завил министр.

Он подчеркнул, что повышенную активность в странах СНГ сейчас проявляют не только американцы, но и европейцы, и англичане. И все они хотят внести свою отрицательную лепту в партнерство РФ с государствами-союзниками.

«Это как раз линия, а они не скрывают, что они там работают против того, чтобы эти страны сохраняли добрые отношения с РФ», — сказал Лавров во время пресс-конференции по итогам заседания совета глав МИД G20, которое прошло в четверг, 2 марта.

Он добавил, что Запад призывает страны СНГ определиться заранее со своей позицией. А точнее — занять сторону якобы победителя, имея в виду, конечно, себя.

Как известно, турне по СНГ госсекретарь США Блинкен начал с визита в Казахстан. Там во время встречи с главой республики Касым-Жомартом Токаевым он обсудил вопросы безопасности и дипломатических отношений с Вашингтоном. Политик не упустил в диалоге с коллегой возможности несколько раз обвинить Россию в агрессии.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лавров извинился перед Индией за «балаган» западных стран на встрече G20.

Тема:
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