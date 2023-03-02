Лавров извинился перед Индией за «балаган» западных стран на встрече G20

Глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках встречи совета министров иностранных дел G20 заявил, что некоторые западные делегации превратили работу в «балаган». Глава российского внешнеполитического ведомства извинился перед Индией за поведение иностранных коллег.

«Хотел бы принести извинения индийскому председательству и коллегам из стран глобального юга за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу над повесткой дня „Двадцатки“ в балаган», — прокомментировал дипломат.

Лавров добавил, что ряд делегаций старается избавиться от ответственности за экономические провалы своих стран. По его словам, они предпринимают попытки делегировать их, в первую очередь, на Россию.

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар во время открытия совещания G20 отметил резкие расхождения мнений делегаций. Противоречивыми для них оказались кризисные вопросы. Индийский министр призвал представителей «Группы двадцати» заняться поиском точек соприкосновения. Он подчеркнул, что мир ждет этого от клуба.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров на G20 призвал к честному расследованию терактов на «Северных потоках».