Кандидат психологических наук Александр Снегуров и социальный психолог Алексей Рощин объяснили, почему от здорового сравнения избавляться не нужно.

Кандидат психологических наук Александр Снегуров и социальный психолог Алексей Рощин рассказали, что делать, если все время сравниваешь себя с другими, как от этого избавиться и также пояснили, почему это вообще происходит.

Снегуров объяснил, что одна из базовых идей нашей жизни — это принцип сравнения, сопоставления. Только в этой идеи мы можем обосновать и определить какое-либо явление или объяснить какой-либо процесс. Например, понятие «день» мы понимаем только в контрасте с ночью, зло в контрасте с добром. Даже не в контрасте, а в соединение. Это называется дуализм, бинарностью, противовесом. Одно с другим связано, в то же время одно другому противоречит. Это обязательно нужно озвучить перед тем, как перейти к людям, говорит Снегуров.

«Эта идея с древности вживлена в человечество. Сопоставление, сравнение и тут уже идет дробление. По внешнему виду, по качествам, по успешности, по уровню развития», — говорит Снегуров.

Кандидат психологических наук считает, что от этого нельзя избавиться, так как человечество и сама жизнь основываются на данном принципе. Это правило является базовым и основополагающим, оно двигает процесс, потому что только в сравнении мы понимаем, что отстаем или догоняем кого-то.

«Между прочим анализ и есть развитая степень сравнения. Анализ и синтез. Сначала разложили, потом сложили. И получилось два образа или несколько», — говорит Снегуров.

Социальный психолог Алексей Рощин говорит, что избавляться от здорового сравнения не нужно.

«Избавляться от этого не надо — это органическое свойство человеческой натуры», — говорит психолог.

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Также Рощин отмечает, что если человек постоянно сравнивает себя с другими, то это говорит о комплексе неполноценности. Есть три отклонения: низкая самооценка, когда человек все время говорит, какой он ужасный и плохой. Отклонение, когда человек страдает нарциссизмом и осуждает других, какие все плохие, кроме него самого. И третье, когда человек страдает аутизмом и вообще не обращает внимание на других людей, что является болезнью.

Лучше всего придерживаться такой практики, когда ты можешь сравнить себя с остальными, но не уходя в крайность и не забывая о своих плюсах.

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