Риск — дело умных, а умный зря не рискует: китайский совет дня на пятницу, 3 марта

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 33

День не для тяжелой работы.

Риск — дело умных, а умный зря не рискует: китайский совет дня на пятницу, 3 марта

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 3 марта?

Конец недели ожидается жарким. Энергии будут испытывать нас на прочность, разрушая планы и сталкивая лбами. Сопротивляться им бесполезно, так что лучшая стратегия — залечь на дно и отдыхать.

Совет дня: посвятите пятницу максимальному отдыху и расслаблению. Лучше всего взять выходной, а если не получается — минимизировать рабочую активность. Спасением может стать легкая рутина.

Предостережение дня: не рискуйте и не занимайтесь экстремальными развлечениями. Максимальная аккуратность на дороге, строгое соблюдение техники безопасности и практики самоуспокоения — и будет вам спокойная пятница без травм и форс-мажоров.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.

-1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
75.47
0.22 80.19
0.09
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