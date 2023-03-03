Новый пакет: США выделят Украине РСЗО HIMARS и боеприпасы на 400 млн долларов

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А зарубежные СМИ отмечают обеспокоенность Запада из-за слабости НАТО.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mauricio Campino; 5-tv.ru

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США согласовали новый пакет помощи Украине.

Известно, что в него войдут артиллерийские системы, в частности HIMARS, а также большое количество боеприпасов. Общая сумма — 400 миллионов долларов.

И вот на этом фоне издание Global Times отмечает растущую обеспокоенность Запада. Там предполагали, что НАТО — намного сильнее, чем оказалось.

В статье отмечается, что Россия успешно пережила борьбу на истощение против всего Северо-Атлантического альянса.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский минфин жалуется на обход санкций против России.

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