Разбитые сердца и море слез: как американские звезды хайпуют

И вот как раз способность и желание людей комментировать посты в соцсетях стали причиной появления нового феномена.

Благодаря рукотворным скандалам, звезды далеко не первой величины выходят в топы Интернета, набирая сотни миллионов подписчиков.

Как сплетни и пересуды, помноженные на современные технологии, стали двигателем популярности артистов? Корреспондент «Известий» Екатерина Бабицкая — о бушующих страстях в мире богатых и знаменитых.

Разбитое сердце, море слез, а следом миллионы лайков. Благодаря личной драме, а не творческим успехам у Селены Гомес теперь почти полмиллиарда подписчиков в соцсетях. Певица и актриса стала главной страдалицей интернета.

«Раньше мне было все равно на Селену Гомес. Но, когда эти злобные девушки сцепились с ней, мне стало отвратительно их поведение. Я теперь самый большой фанат Селены и слежу за ее жизнью», — рассказал один из поклонников.

Это словно бесконечный сериал. А все из-за давней интрижки с Джастином Бибером. Точнее, ее долгоиграющих последствий. Роль той самой вредной парочки в мыльной опере исполнили жена Джастина Бибера Хейли и ее подруга, светская львица Кайли Дженнер.

Армия подписчиков Гомес вдруг вспомнила, что нынешняя избранница певца Хейли, на самом деле, буквально вырвала Бибера из рук их любимицы. Никого правда не смутило, что истории больше пяти лет, и как все было на самом деле — никто доподлинно уже не вспомнит. Но на страницах двух подруг начали появляться гневные комментарии с упреками. Под раздачу попал и сам Бибер.

«Скажи своей жене, чтобы перестала копировать и издеваться над твоей бывшей», — пишет один пользователь.

«Разведись с ней», — восклицает другой.

«Ты женился на преследующей тебя фанатке», — заключил фанат артистки.

После, волну удачно подхватила и возглавила уже сама Гомес. Она пожаловалась в соцсетях на то, что перестаралась с бьюти-процедурой.

«Это я! Я случайно слишком сильно заламинировала брови. Меня зовут Селена Гомес, это даже звучит не особо сексуально».

И тут же добавила, что у Хейли Бибер и Кайли Дженнер с красотой все получше. Те в ответ опубликовали скрин видеоразговора, во время которого они показывают друг другу свои брови. Ожидали подогреть интерес к своим персонам, но взамен получили лишь тысячи гневных отписок. Их фолловеры посчитали, что таким образом девушки издеваются над Гомес. И переметнулись в лагерь униженной и оскорбленной. Селена мгновенно взлетела на четвертую строчку рейтинга. Выше — только Роналду, Месси.

Еще одна селебрити, успешно монетизировавшая свои поражения на любовном фронте — Шакира — заработала на громком разводе 22 миллиона долларов. Джекпот певице выпал после записи трех песен про расставание с футболистом Пике. Обиженный контент набрал миллионы просмотров.

А это уже хит Майли Сайрус, в котором она оплакивает все тот же новый статус разведенной — ставший по сути модным трендом. Песню посвятила отношениям с Лиамом Хемсвортом и намекнула на неверность бывшего мужа.

В итоге заметно пострадал рейтинг актера, которого едва не уволили из сериала Ведьмак. Из-за подпорченной репутации Хемсворт уже подал на экс-спутницу жизни в суд и пожаловался на нанесенный болезненный удар по карьере. Кажется, в этой истории обиженной певице все-таки придется поделиться так удачно свалившимся на нее гонораром.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Селена Гомес покинула соцсети: дело не в личных переживаниях.