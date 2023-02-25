Селена Гомес покинула соцсети: дело не в личных переживаниях

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 23

Певица и актриса ушла из соцсетей и объяснила это старостью

Селена Гомес покинула соцсети: дело не в личных переживаниях

Фото: www.globallookpress.com / Imagespace

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Знаменитость уже практиковала подобное, чтобы поправить душевное здоровье.

Американская актриса и певица Селена Гомес сделала неожиданное объявление для поклонников. Накануне в своем аккаунте в TikTok она сообщила об уходе из соцсетей. Только в одной из них у нее свыше 380 миллионов подписчиков, но в ближайшем будущем пользователи не увидят там 30-летнюю знаменитость.

При этом, заверила она, такое решение не связано ни с какими внутренними переживаниями. У нее все хорошо и она собой довольна, несмотря на проблемы с лишним весом.

«Неважно, поправилась я или нет, все равно. Я собой довольна. Я пока уйду из соцсетей. Потому что все это немного глупо. Мне 30, я старовата для подобного», — цитирует Гомес интернет-издание Billboard.

Однако певица уточнила, что навсегда завязывать с социальными сетями она не планирует. Но и назвать примерную дату возвращения тоже не смогла. Возможно, это произойдет, когда ей удастся восстановить, предположительно, утраченные ресурсы. Год назад она уже практиковала такое и результат ее очень устроил. Знаменитость наладила отношения с собой и достигла душевного равновесия.

«Перерыв в социальных сетях был лучшим решением, которое я когда-либо принимала для своего психического здоровья», — делилась тогда она с Instyle.

Кто знает, может, и в этот раз аналогичный метод сработает. Певица не скрывает, что получает много негативных комментариев и игнорировать их не всегда получается. Особенно после того, как американская теледива набрала килограммы на фоне приема лекарств.

К слову, Селена Гомес — одна из самых популярных женщин в соцсетях. По количеству подписчиков ей уступают 25-летняя модель Кайли Дженнер и 29-летняя певица из Флориды Ариану Гранде. При этом лично голливудская звезда ведет только одну социальную сеть — TikTok, которую находит наименее враждебной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Селена Гомес потолстела из-за лекарств от неизлечимой болезни.

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