ВСУ получили приказ немедленно покинуть Артемовск

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 313

Командир ВСУ с позывным Мадьяр: ВСУ получили приказ немедленно покинуть Артемовск

ВСУ получили приказ немедленно покинуть Артемовск

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе Украинский кризис

Город является стратегически важным для украинской армии, националисты долго не хотели покидать его.

Украинское руководство приказало своим военнослужащим немедленно покинуть Артемовск (украинское название — Бахмут — Прим. ред.). Об этом заявил командир украинских войск с позывным «Мадьяр».

«Ночью 2 марта подразделение „Птицы Мадьяра“ получило боевое распоряжение немедленно выбыть из Бахмута на новое место. Выполняем приказ», — написал он в Telegram-канале.

К слову, Артемовск находится на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) севернее Горловки. Это необходимый транспортный узел, через который снабжается украинская армия в Донбассе. В районе города долго шли ожесточенные бои, боевики Украины никак не хотели оставлять регион из-за его стратегической важности.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что ситуация в городе накаляется, становится «все более сложной». Люди, которые поддерживали до этого Незалежную не поняли действий главы Украины. Как 5-tv.ru сообщал, британцы после публикации соответствующей статьи призвали Зеленского спасти своих военных и вывести войска, так как Киев уже не сможет победить.

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