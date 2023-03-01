Лидер киевского режима ранее публично отмечал, что ситуация в районе становится все более сложной.

Читатели британской газеты Daily Mail призвали «актера Зеленского» (Президент Украины Владимир Зеленский. — Прим. ред.) признать свое поражение в вооруженном конфликте с Россией и сохранить жизнь хотя бы тем солдатам, которые еще остались на поле боя. Гневные комментарии в адрес лидера киевского режима стали активно появляться после его очередного заявления о положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (Донецкая народная республика, ДНР).

«На Артемовском направлении ситуация становится все более сложной», — сказал Зеленский.

Следом на новостном портале появились критические мнения пользователей и советы. Британцы просят президента Незалежной вывести войска из горячих точек и принять неизбежное — Киеву не победить.

Кроме того, считают комментаторы, западные партнеры, на которых так рассчитывает Зеленский в противостоянии с Россией, едва ли окажутся надежными в самый сложный момент. Украину бросят на произвол судьбы, уверены многие, или заставят драться пока от страны не останется камня на камне.

«Все кончено. Украина бросает пушечное мясо в Бахмут (До 1924 года так назывался Артемовск, позже его переименовали в честь советского политика. В 2016-м Верховная рада утвердила решение о возвращении прежнего названия. — Прим. ред.), не заботясь об жизнях солдат. Разумным подходом было бы вывести войска около двух недель назад, потери для Украины были очень высоки. В этом виноват Зеленский», — пишет юзер с ником Denn.

«США и их союзники будут сражаться до тех пор, пока от восточной Украины ничего не останется. Ужасно», — продолжает Mandatesheep.

«Люди должны смотреть правде в глаза. Украина не сможет победить, и США ее бросят, когда даже такие глупцы, как Нуланд (Замгоссекретаря США Виктория Нуланд. — Прим. ред.), осознают ситуацию (так же, как они сделали это в Афганистане)», — написал RA.

«Цивилизация Запада сомнительна. Они такие же разжигатели войны, как и их предки, и это начало падения Европы и США!» — добавил Chat2206.

«Наконец-то люди начинают понимать, что Россия победит. Украинцы теперь в унынии. Актер Зеленский должен признать поражение, пока не погибло еще больше людей и еще что-то осталось», — рассуждают британцы.

Пользователи сети отмечают, что переход всего Донбасса под контроль России неизбежен. Согласно распространенному мнению, освобождение региона от националистов станет «огромным унижением для США и НАТО».

Населенный пункт Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР севернее более крупного города Горловка. Он остается важным транспортным узлом для снабжения украинских боевиков в Донбассе, там ведутся ожесточенные бои. Ранее, писал 5-tv.ru, врио главы республики Денис Пушилин сообщил, что российская армия держит под огневым контролем практически все подъезды к Артемовску.