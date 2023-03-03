Кети Топурия приобрела апартаменты в Дубае стоимостью 300 миллионов рублей

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Полина Долгова
Полина Долгова 36

Певица Топурия приобрела жилье в ОАЭ за четыре миллиона долларов

Кети Топурия приобрела апартаменты в Дубае стоимостью 300 миллионов рублей

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Элитное жилье находится на частном острове в заливе Jumeirah.

Солистка группы «А-Студио» Кети Топурия приобрела шикарные апартаменты в Дубае. Общая стоимость жилья 300 миллионов рублей. Об этом рассказал изданию StarHit.ru основатель агентства недвижимости в ОАЭ Эльвин Гурбанов.

В Дубае 36-летняя певица эстрады была замечена неоднократно. Это излюбленное место не только Кети, но и звезд российского шоу-бизнеса. Кети приезжала сюда отдыхать в сопровождении мужа, российского общественно-политического деятеля и бизнесмена, Льва Деньгова. Два года назад у пары родился сын Адам и супруги стали приезжать в Эмираты большой семьей: с детьми от первых браков и общим ребенком.

Гурбанов рассказал, что Топурия и Деньгов решились на приобретение недвижимости в Дубае несколько месяцев назад. Семья выбрала апартаменты в эксклюзивном морском комплексе Bulgari Residences, который расположен на частном острове в заливе Jumeirah. Стоимость жилья в этом райском месте с собственной гаванью для яхт начинаются от семи миллионов долларов. Однако Кети сэкономила и заплатила за 150-метровую квартиру в стиле лофт с панорамными окнами на Персидский залив и мегаполис около четырех миллионов долларов.

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Итальянский архитектор Антонио Читтерио разработал дизайн застройки совместно с международным брендом Bulgari.

На территории элитного жилья есть все необходимое для жизни высшего уровня комфорта: спортзалы, рестораны, бутики, бассейны с гамаками, ландшафтные сады и золотые пляжи с красивыми видами. Чаще всего, в Дубай Кети Топурия прилетает на частном самолете. Девушка нередко делилась фотографиями с борта личного лайнера в социальных сетях.

По соседству с певицей уже обосновались десятки звезд из России. Если раньше в ОАЭ улетали отдыхать, то теперь жить. Приобретение недвижимости стало трендом. Несколько квартир купила жена Джигана Оксана Самойлова. Собственное жилье есть и у Ксении Собчак: журналистка приобрела себе 120 квадратных метров за 60 миллионов рублей с видом на небоскреб Бурдж-Халифа. Также собственность есть у таких звезд, как Елена Блиновская, Ксения Бородиа, Егор Крид, Нюша, Элджей и у многих других.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров пришел на премию «Виктория» в золоте, а Люся Чеботина оголила грудь.

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