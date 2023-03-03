Путин обсудил с Совбезом антитеррористическую защищенность объектов

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 96

Заседание при участии президента РФ проходит в закрытом режиме.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин начал заседание с членами Совбеза по диверсии в Брянской области.

Глава государства обсудил с постоянными членами Совбеза меры антитеррористической защищенности объектов в ведении правоохранительных органов.

«У нас с вами сегодня один, но очень важный вопрос: о мерах по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов», — сказал Путин.

Утром 2 марта украинские террористы вторглись на территорию российского региона и открыли огонь по детям. Затем — захватили заложников.

После вторжения неонацистов осталось большое количество взрывных устройств — многие из них разного типа. Сейчас идет активное разминирование.

На данный момент известно о двух погибших и одном пострадавшем, коим оказался одиннадцатилетний мальчик.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как украинские боевики использовали оружие НАТО в Брянской области.

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