МИД РФ: украинские боевики использовали оружие НАТО в Брянской области

Теракт в Брянской области совершили из натовского оружия. Теперь возникает вопрос о квалификации стран Североатлантического альянса, как соучастников преступления. Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Вчера в двух приграничных селах Брянской области России украинские диверсанты совершили возмутительный террористический акт, который мы решительно осуждаем», — говорится в заявлении МИД РФ.

Дипломаты отметили, что ведется расследование происшествия, и случившееся не останется безнаказанным. Накануне украинские террористы проникли на территорию Брянской области, открыв огонь по мирным гражданам, включая детей. В результате атаки погибли два человека и пострадал ребенок.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявляла, что ведомство донесет информацию о теракте на всех международных площадках в качестве доказательства преступности официального Киева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сказал президент России Владимир Путин о теракте в Брянской области.