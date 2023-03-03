МИД РФ: украинские боевики использовали оружие НАТО в Брянской области

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 76

Российская сторона отмечает, что преступление не останется безнаказанным.

МИД РФ: украинские боевики использовали оружие НАТО в Брянской области

Фото: www.globallookpress.com / Xander Heinl

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Украинская ДРГ в Брянской области Спецоперация

Теракт в Брянской области совершили из натовского оружия. Теперь возникает вопрос о квалификации стран Североатлантического альянса, как соучастников преступления. Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Вчера в двух приграничных селах Брянской области России украинские диверсанты совершили возмутительный террористический акт, который мы решительно осуждаем», — говорится в заявлении МИД РФ.

Дипломаты отметили, что ведется расследование происшествия, и случившееся не останется безнаказанным. Накануне украинские террористы проникли на территорию Брянской области, открыв огонь по мирным гражданам, включая детей. В результате атаки погибли два человека и пострадал ребенок.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявляла, что ведомство донесет информацию о теракте на всех международных площадках в качестве доказательства преступности официального Киева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сказал президент России Владимир Путин о теракте в Брянской области.

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