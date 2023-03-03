Не сработает: план Германии по разрушению дружбы России и Африки обречен на провал

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План Германии по разрушению дружбы России и Африке обречен на провал

Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Одна из стран «коллективного Запада» задумала перевернуть всю мировую экономику. Экспертов это изрядно насмешило.

Германия уже в открытую предлагает принять стратегию противодействия России в Африке. Тему обсуждали на специальном заседании в Бундестаге.

Немецкие аналитики предложили в первую очередь ввести систему «наказаний» для тех стран, которые помогают России обойти санкции. Так же начать в Африке масштабную антироссийскую кампанию. И третье — помочь африканским сельхозпроизводителям переориентироваться на другие рынки, чтобы снизить зависимость от российских удобрений.

Но для стран Африки не новость, что из 23 миллионов тонн продовольствия, вывезенного по «международной зерновой сделке» из черноморских портов, почти половину забрал Евросоюз, а беднейшим странам досталось менее трех процентов.

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