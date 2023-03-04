Зеленский заявил о готовности к переговорам по вступлению в ЕС

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 51

Зеленский: Украина готова начать переговоры о вступлении в ЕС в этом году

Зеленский заявил о готовности к переговорам по вступлению в ЕС

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

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С момента подачи заявки Украины на членство в организации прошел ровно год.

Киев хочет начать переговоры о вступлении в Евросоюз уже в этом году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Европарламента Робертой Метсолой во Львове.

В сообщении пресс-службы главы Незалежной говорится, что Украина стремится быстрее выполнить рекомендации Еврокомиссии, чтобы перейти непосредственно к обсуждению членства в ЕС.

В конце февраля Зеленский в своем блоге написал о планах начать переговоры о вступлении Украины в ЕС уже в 2023 году. Он напомнил, что еще год назад (28 февраля 2022 года — Прим. ред.) страна подала заявку на членство и даже получила статус кандидата. По мнению главы Незалежной, сегодня пришло время принять решение о начале переговоров. При этом, по словам Зеленского, европейские лидеры уже видят Украину в составе ЕС.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что Украина, в принципе, уже стала членом семьи организации, просто нужно еще немного времени для того, чтобы институционализировать это решение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Европарламента Роберта Метсола сообщила о своем пребывании на Украине.

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