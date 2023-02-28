Зеленский потребовал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в 2023 году

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 45

Украинский президент грезит о членстве в Евросоюзе. Но что это даст?

Зеленский потребовал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в 2023 году

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine Office

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Президент Украины Владимир Зеленский планирует начать переговоры о вступлении своей страны в Европейский союз (ЕС) уже в 2023 году. Об этом он написал в своем личном блоге.

«Украина всегда была Европой. Украина всегда будет Европой», — написал политик.

Также он напомнил, что еще год назад его страна подала заявку на вступление в Европейский союз и даже получила статус кандидата. По мнению Зеленского, наконец, пришло время принять решение о начале переговоров о членстве.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже говорил о том, что Украина, в принципе, уже стала членом семьи ЕС, просто нужно еще немного времени для того, чтобы институционализировать это решение.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что европейские лидеры видят Украину в составе ЕС, а премьер-министр страны Денис Шмыгаль уже в 2023 году рассчитывал сесть за стол переговоров с представителями НАТО для обсуждения этого вопроса.

Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Уже в апреле Киев передал в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз, а в июне Европейский совет согласовал Украине статус кандидата.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Украине закрыли возможность попасть в НАТО.

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