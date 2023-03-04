Глава Европарламента Метсола заявила, что снова прибыла на Украину

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Иван Обухов
Иван Обухов 12

Европолитики — как правило — не предупреждают широкую общественность о намерении посетить Незалежную.

Глава Европарламента Метсола заявила, что снова прибыла на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Press Office of Ukraine

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Глава Европарламента Роберта Метсола сообщила о том, что вновь оказалась на Украине.

«Хорошо вернуться на Украину», — написала Метсола в Twitter, прикрепив к посту селфи на фоне ночного Киева.

«Хорошо быть с теми, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. С европейцами, дом которых — Евросоюз», — добавила европейская чиновница.

До этого она была на Украине в апреле 2022 года.

Представители европейского истеблишмента заранее не предают огласке свои намерения посетить Украину — из соображений собственной безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский рассмеялся после слов президента Латвии о «целостности Украины».

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