Возможного организатора теракта в Брянской области объявили в розыск

МВД России объявило в розыск возможного организатора теракта в Брянской области Илью Богданова. Ориентировка на него занесена в базу данных ведомства.

Мужчина — уроженец Владивостока 1988 года рождения. Он находится в розыске по статье Уголовного кодекса. Какой именно — не уточняется.

Группа украинских диверсантов совершила атаку на Брянскую область 2 марта. Террористы обстреляли гражданский автомобиль, в котором находились дети, и взяли в заложники несколько человек.

ФСБ опубликовала кадры расстрелянного боевиками авто с водителями

В результате нападения погибли двое мужчин. Также 10-летний мальчик Федор получил ранение. Ребенок уже успел прославиться на всю Россию: юный герой спас двух девочек, которые находились в обстрелянном боевиками автомобиле.

Мальчик получил ранение в грудную клетку. Его уже успешно прооперировали, он продолжает восстанавливаться в больнице. Известно, что во время операции медики извлекли у школьника пулю натовского образца.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Быстрыкин наградил ребенка ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин пообещал дожать украинских боевиков в ответ на их бесчеловечные преступления.