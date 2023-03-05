Трамп опередил других кандидатов-республиканцев на пост президента США

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 126

CNN: экс-президент США Трамп лидирует среди кандидатов-республиканцев

Трамп опередил других кандидатов-республиканцев на пост президента США

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Julia Nikhinson - CNP /Med

Читайте нас в: Дзен Новости

Политик уже заручился поддержкой в конгрессе и активно раздает предвыборные обещания.

Экс-президент США Дональд Трамп опередил других кандидатов-республиканцев на пост главы Белого дома. Об этом сообщает телеканал CNN. Согласно данным опроса, который провели на Консервативной конференции политических действий (CPAC), политик набрал 62% голосов, а его ближайший соперник Рон Десантис — лишь 20%.

Кроме того, бывший заокеанский лидер уже заручился поддержкой в конгрессе. Так, в конце февраля конгрессвумен Мэрджори Тейлор Грин написала в социальных сетях, что считает Трампа своим президентом.

«Мой президент — Трамп. Тем временем Байден (нынешний президент США — Прим. ред.) целует Зеленского (президент Украины — Прим. ред.) в зад и втягивает всех нас, брыкающихся и кричащих, в мировую войну», — писала Грин.

Как замечал сын Трампа, Байден обратит внимание на внутренние проблемы страны, когда Восточную Палестину в штате Огайо переименуют в Восточный Киев. Речь шла об экологической катастрофе, когда с рельсов сошел поезд с химикатами, а затем начался пожар с последующим взрывом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Байден «забил» на катастрофу в Огайо.

-3° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
75.46
-0.01 80.05
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на 5 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

12:23
Костомарову предстоит проходить реабилитацию у психолога
11:59
Российская артиллерия уничтожила гаубицу ВСУ Д-30 в районе Ромашково
11:47
Ольга Орлова после родов нарушила рекомендации врачей
11:38
Трамп опередил других кандидатов-республиканцев на пост президента США
11:27
Винник рассказал, что Катя Жужа заставила его удалить погибшую семью из соцсетей
11:12
В Огайо сошел с рельсов грузовой поезд: многострадальному штату снова угрожает ЧП?

Сейчас читают

Елена Ваенга сообщила о выздоровлении после затянувшейся болезни: «17 дней я болела»
В Британии главе Еврокомиссии посоветовали утопиться после слов о России
Певца Александра Серова обокрала помощница: «Мне ее казнить?»
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица