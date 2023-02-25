«Может попиариться»: почему Байден «забил» на катастрофу в Огайо

Противоречия между словами и делами Байдена бросаются в глаза. Почему хозяин Белого дома сознательно игнорирует происходящее у него в стране?

Президент США Джо Байден старается дистанцироваться от экологической катастрофы в штате Огайо, поскольку она невыгодна для его политического капитала. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru выразил директор Института политики, права и социального развития Московского государственного гуманитарного университета им. М. А. Шолохова Владимир Шаповалов.

По словам собеседника, подобное отношение заокеанского лидера к внутренним проблемам своей страны уже наблюдалось во время наводнения во Флориде. При этом Байден является первым среди тех, кого якобы волнует экологическая ситуация в мире. По крайней мере, он всячески пытается это показать своими заявлениями.

«По всей вероятности, все дело в том, что для него интересны те темы, на которых он может попиариться. Получить тот или иной политический капитал и с этим капиталом идти в предстоящую избирательную кампанию», — сказал Шаповалов.

Специалист добавил, что дела политика нехороши в целом. Это касается как демократов в принципе, так и семьи Байдена. Конкретно речь идет о скандалах, связанных с его отпрыском Хантером и его досье, а также с поставками и средствами, выделенными Украине и использующимися нецелевым образом.

«И хранение секретных документов у себя дома. Мы видим шлейф скандалов, и в этой ситуации Байден и его окружение считают правильным для себя делать символические шаги. Которые, как они думают, могут увеличить политический капитал Байдена. Он эксплуатирует повестку конфликта с Россией и осуществляет поездку в Киев, произносит речь в Варшаве и в то же самое время совершенно не обращает внимания на проблемы дома, в Штатах», — резюмировал политолог.

Таким образом президент США не собирается терять очки, которые вновь приведут его к власти, поэтому страмится дистанцироваться от ЧП. Перед этим политик заявлял телеканалу Fox News, что не собирается приезжать в Восточную Палестину, где сошел с рельсов поезд с химикатами. По мнению хозяина Белого дома, его администрация и так достаточно участвует в разрешении кризиса.

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