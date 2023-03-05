Крис Рок до сих пор испытывает боль от пощечины Уилла Смита: «В ушах звенело»

Скандал на церемонии «Оскар» произошел из-за неудачной шутки комика в сторону супруги голливудского актера.

Американский комик Крис Рок до сих пор чувствует боль от пощечины Уилла Смита, которая досталась ему год назад. В своем новом стендап-выпуске комик не только вспомнил старые обиды, но и публично унизил Уилла Смита громкими заявлениями. Подробнее об этом пишет ScreenRant.

«Мне дали пощечину прямо на „Оскаре“! И люди такие: „Тебе было больно?“. Мне до сих пор больно! У меня в ушах звенело», — заявил Крис Рок.

При этом комик подчеркнул, что не выставляет себя жертвой и принял этот удар как настоящий боксер. Рок отметил, что Смит гораздо больше и выше, хоть этого и не скажешь через камеру. После воспоминаний о том вечере Крис Рок решил снова пройтись по жене Уилла Смита и обвинил ее в измене.

«Она сделала ему гораздо больнее, чем он сделал мне. Я пытался позвонить ему, чтобы выразить сострадание, но он не взял трубку. Все называют его жену изменщицей, и кому он дает по лицу? Мне!» — возмутился комик.

Скандал между Уиллом Смитом и Крисом Роком произошел из-за неудачной шутки комика, который затронул прическу супруги голливудского актера. Она страдала от болезни и из-за этого полностью побрила голову. Защищая честь жены, оскорбленный Уилл Смит поднялся прямо на сцену и дал комику звонкую пощечину. После этого инцидента Уилл Смит принес официальные извинения американской киноакадемии и покинул ее состав. При этом перед Крисом Роком актер извиняться не стал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Уилла Смита жестоко высмеяли на «Грэмми» из-за скандала на «Оскаре».