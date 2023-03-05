Власти сообщили о целенаправленном ударе ВСУ по пункту выдачи воды в Лисичанске

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 28

Украинские националисты целенаправленно бьют по мирным гражданам.

Власти сообщили о целенаправленном ударе ВСУ по пункту выдачи воды в Лисичанске

Фото: Telegram / Администрация Лисичанска

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ВСУ целенаправленно нанесли удар по пункту раздачи питьевой воды в Лисичанске в ЛНР, сообщила администрация города в социальных сетях.

По предварительным данным, известно об одном погибшем и семерых раненных.

Это далеко не первый целенаправленный обстрел мирных жителей украинскими националистами. Как правило, ВСУ выбирают места максимального скопления людей: рынки, школы, магазины, пункты выдачи гуманитарной помощи и воды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, ВСУ обстреляли из HIMARS Волноваху во время митинга памяти Владимира Жоги.

Власти сообщили о целенаправленном ударе ВСУ по пункту выдачи воды в Лисичанске

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Фото: Telegram / Администрация Лисичанска

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Фото: Telegram / Администрация Лисичанска

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Фото: Telegram / Администрация Лисичанска

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Фото: Telegram / Администрация Лисичанска

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