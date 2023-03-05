ВСУ обстреляли из HIMARS Волноваху во время митинга памяти Владимира Жоги

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19

Снаряды упали всего в 40 метрах от места проведения мероприятия.

ВСУ обстреляли из HIMARS Волноваху во время митинга памяти Владимира Жоги

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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Украинские боевики обстреляли центр Волновахи в Донецкой народной республике (ДНР) во время митинга, посвященного памяти погибшего в прошлом году командира батальона «Спарта», Героя ДНР и России Владимира Жоги (позывной Воха). Об этом сообщил журналистам глава администрации Волновахского района Константин Зинченко.

По его словам, удар нанесли из РСЗО HIMARS. В результате был полностью разрушен бывший дом быта, расположенный рядом с домом культуры, где проходило мероприятие.

«Был полный зал детей. Буквально в 40 метрах был прилет. Нас всех быстро эвакуировали, разошлись», — рассказал Зинченко.

Жога погиб в Волновахе 5 марта прошлого года, когда его батальон прикрывал эвакуацию мирных жителей. Во время обстрела украинских боевиков командир «Спарты» получил смертельное ранение.

Владимир Жога, известный под позывным «Воха», начал боевой путь в возрасте 20 лет с героической обороны своего родного Славянска. Со временем заслужил славу не только самоотверженного воина, но и грамотного командира, который пользовался заслуженным авторитетом среди бойцов. Поэтому после гибели Моторолы (Арсений Павлов), именно Жога возглавил батальон «Спарта».

На следующий день после гибели бойца президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Владимира Жоги званием Героя России посмертно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое жителей Горловки погибли при обстреле со стороны ВСУ.

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