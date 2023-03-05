Пожар произошел на коксогазовом заводе в Подмосковье — видео

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 695

По предварительным данным, площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

Фото, видео: © РИА Новости / Прокофьев Вячеслав; 5-tv.ru

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Крупный пожар произошел на «Московском коксогазовом заводе» в Видном. По данным 5-tv.ru, до этого произошел взрыв в цеху.

Завод расположен по адресу: Белокаменное шоссе, 13. Сведений о пострадавших пока не поступало. По предварительным данным, площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Мексике сгорел завод по производству пластиковых изделий.

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