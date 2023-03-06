Певец Александр Серов признался, что до сих пор не знаком с родителями зятя

Народный артист РФ Александр Серов признался, что до сих пор не знаком с родителями зятя. Избранника дочери певца Мишель зовут Роман, пара воспитывает двоих детей — дочь Мия родилась в 2020 году, сын Макар — в 2022. По словам тестя, супруг его наследницы «своеобразный» человек, поэтому общение не заладилось с самого начала. Роман, как говорит музыкант, совсем не помогает Мишель по дому, и бытом молодой семьи приходится заниматься ему. Он отметил, что его личный персонал регулярно работает в новом доме дочери.

Отец и мать зятя тоже вызывают недовольство Серова. В эфире телешоу леры Кудрявцевой артист рассказал, что ни разу не видел новых родственников, но имеет к ним ряд обоснованных претензий. Во-первых, они не приехали на свадьбу, а во-вторых, даже не попытались познакомиться хотя бы по телефону. Родители романа живут в Австрии. Внуков своих они уже видели, а звездным сватом почему-то не интересуются.

«Они не приехали на свадьбу, они даже не поздравили! По какой причине? Мне это не понятно. Более того, его отец ни разу мне не позвонил. Пусть это будет известно всем!» — заявил Серов.

Зять, как отметил Серов, «живет в своем мире». Он далек от музыки и не спешит решать возникающие бытовые проблемы.

Некоторое время Мишель с мужем и детьми жила в одном доме с отцом, однако съехала с ними по просьбе отца. Серов объяснил, что после перенесенного коронавируса тяжело переносил плач малышей и суету, поэтому решил жить отдельно.

Ранее, писал 5-tv.ru, Мишель Серова пожаловалась, что вот уже 12 лет ей приходится участвовать в разборках конфликтующих разведенных родителей.