Боевая работа расчетов «Гиацинт-Б» и «Мста-Б»: лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 34

Артиллеристы в ходе проведения СВО подавляют противника и помогают в продвижении российских сил.

Фото, видео: © РИА Новости / Красильников Станислав; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Российские силы продолжают специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. Минобороны РФ показало кадры боевой работы артиллеристов из зоны спецоперации. 5-tv.ru собрал лучшие кадры за день в одном видео.

На первых кадрах показана работа расчетов артиллерийских установок «Гиацинт-Б» и «Мста-Б» Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ.

На следующих кадрах показана боевая работа расчетов уже самоходных артиллерийских установок «Мста-С» Западного военного округа (ЗВО).

Расчеты артиллерийских установок выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления и военной техники украинских войск.

Тема:
Спецоперация
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