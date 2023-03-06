Боевая работа расчетов «Гиацинт-Б» и «Мста-Б»: лучшее видео из зоны СВО за день
Артиллеристы в ходе проведения СВО подавляют противника и помогают в продвижении российских сил.
Фото, видео: © РИА Новости / Красильников Станислав; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские силы продолжают специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. Минобороны РФ показало кадры боевой работы артиллеристов из зоны спецоперации. 5-tv.ru собрал лучшие кадры за день в одном видео.
На первых кадрах показана работа расчетов артиллерийских установок «Гиацинт-Б» и «Мста-Б» Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ.
На следующих кадрах показана боевая работа расчетов уже самоходных артиллерийских установок «Мста-С» Западного военного округа (ЗВО).
Расчеты артиллерийских установок выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления и военной техники украинских войск.
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