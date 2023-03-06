Марочко: негодные снаряды сдетонировали на позициях ВСУ под Часовым Яром
Из-за взрыва погибло два человека, восемь получили ранения.
Фото: www.globallookpress.com / Giannis Alexopoulos
На территории, подконтрольной ВСУ, под Часовым Яром В Донецкой народной республике (ДНР) взорвались некачественные снаряды с иностранной маркировкой, два человека погибли. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на информацию из разведки.
«Во время боевой стрельбы, один из снарядов застрял в направляющей, а после сдетонировал. Пошла цепная реакция, и оставшиеся ракеты начали хаотично разлетаться по украинским позициям», — заявил он в своем Telegram-канале.
По словам эксперта, установка БМ-21 «Град» полностью уничтожена, восемь человек получили ранения различной степени тяжести, двое погибло.
К слову, БМ-21 «Град» — это советская и российская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 122 миллиметра. Число снарядов для залпа в ней насчитывается 40 штук. После одного залпа БМ-21 разрушается территория площадью около одной тысячи квадратных метров.
Ранее 5-tv.ru публиковал слова Андрея Марочко о том, что ВСУ в Артемовске устроили перестрелку со своими подразделениями.
- 6 мар
- Европейские СМИ сообщили об огромных потерях ВСУ в Артемовске
- 6 мар
- Полковник Матвийчук перечислил способы борьбы с украинскими беспилотниками
- 6 мар
- В ФРГ рассказали о споре Зеленского и Залужного из-за Артемовска
- 6 мар
- Российские силы не допустили засады ВСУ и освободили поселок в зоне СВО — видео
- 6 мар
- В Венгрии призвали заключить соглашение о прекращении огня на Украине
- 6 мар
- Боевая работа расчетов «Гиацинт-Б» и «Мста-Б»: лучшее видео из зоны СВО за день
- 6 мар
- Маршал рассказал о желании сына стать добровольцем СВО: «Я военный человек, а он мой сын»
- 6 мар
- В США рассказали, что украинские чиновники готовят население к сдаче Артемовска
- 6 мар
- В США рассказали о планах Запада поделить Украину надвое после завершения конфликта
- 5 мар
- Вот и сказочке конец: Запад остановит военную помощь Киеву из-за поражений ВСУ
Читайте также
86%
-0.01 80.05
-0.14
Нашли ошибку?