Марочко: негодные снаряды сдетонировали на позициях ВСУ под Часовым Яром

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 65

Из-за взрыва погибло два человека, восемь получили ранения.

Марочко: негодные снаряды сдетонировали на позициях ВСУ под Часовым Яром

Фото: www.globallookpress.com / Giannis Alexopoulos

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе Украинский кризис

На территории, подконтрольной ВСУ, под Часовым Яром В Донецкой народной республике (ДНР) взорвались некачественные снаряды с иностранной маркировкой, два человека погибли. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на информацию из разведки.

«Во время боевой стрельбы, один из снарядов застрял в направляющей, а после сдетонировал. Пошла цепная реакция, и оставшиеся ракеты начали хаотично разлетаться по украинским позициям», — заявил он в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, установка БМ-21 «Град» полностью уничтожена, восемь человек получили ранения различной степени тяжести, двое погибло.

К слову, БМ-21 «Град» — это советская и российская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 122 миллиметра. Число снарядов для залпа в ней насчитывается 40 штук. После одного залпа БМ-21 разрушается территория площадью около одной тысячи квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru публиковал слова Андрея Марочко о том, что ВСУ в Артемовске устроили перестрелку со своими подразделениями.

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