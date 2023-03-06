Казарновская заявила об очередях желающих выступить в Донбассе артистов
Певица Любовь Казарновская: Многие российские артисты мечтают выступить в Донбассе
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Оперная певица, которой в этом году исполнится 67 лет, высказала готовность отправиться с концертами в зону спецоперации.
Российские артисты буквально выстраиваются в очередь, чтобы поехать с концертом в Донбасс. Об этом оперная певица Любовь Казарновская рассказала в интервью Вячеславу Манучарову на его YouTube-канале.
«Многие мои коллеги-артисты записываются в очередь для гастрольных поездок туда. Люди, которые этим занимаются, говорят: „Вас слишком много“», — утверждает знаменитость.
Сама Казарновская пока не выступала в зоне спецоперации, но заявила о готовности поехать туда с концертами, если ее захотят там увидеть.
«Если будет искренний и добрый запрос на то, что хотят услышать Казарновскую, тогда вопрос будет рассматриваться мной серьезно», — подчеркнула певица.
При этом Казарновская отправила в помощь Донбассу свои любимые книги. Певица отметила, что сердечное тепло, переданное по велению сердца, — это большая радость. Также она высказалась о своих коллегах, сбежавших с началом спецоперации за границу.
«Каким бы красивым ни было дерево, без корней оно сломается. Сейчас идет испытание на веру, прочность и мировоззрение. Особенно у людей публичных», — заявила Казарновская.
В свою очередь певец SHAMAN (Ярослав Дронов) сказал, что не осуждает сбежавших из России коллег, но сам он выбрал Родину. Более того, он активно поддерживает жителей Донбасса и российских военнослужащих в зоне спецоперации, часто проводит благотворительные концерты в Донбассе и Новороссии. Певец признается, что выступления там даются тяжело из-за большой эмоциональной нагрузки, но он понимает, что своими патриотическими песнями поддерживает дух российских бойцов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Маршал и его сын изъявили желание встать на защиту Донбасса, но оба получили отказ в военкомате.
- 6 мар
- «Все равно сдадут»: военный эксперт заявил, что будущее Артемовска предопределено
- 6 мар
- Хотят довести до миллиона: почему российским бойцам важно освободить Купянск
- 6 мар
- В США назвали британский танк Challenger 2 бесполезным для Украины
- 6 мар
- Главком ВСУ Залужный решил держаться за Артемовск «до последнего украинца»
- 6 мар
- Как российские военные зачищают Артемовск от ВСУ: видео с передовой
- 6 мар
- Путин поддержал идею проекта по созданию «паспорта семьи мобилизованного»
- 6 мар
- Новый Дебальцевский котел: сколько солдат ВСУ осталось в Артемовске
- 6 мар
- В Минобороны рассказали о достижениях ВС РФ на донецком направлении
- 6 мар
- Армия России уничтожила два украинских истребителя Су-27 и МиГ-29
- 6 мар
- В России предпримут меры по недопущению терактов, подобных брянскому
74%
0.01 80.24
0.19
Нашли ошибку?