Казарновская заявила об очередях желающих выступить в Донбассе артистов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 325

Певица Любовь Казарновская: Многие российские артисты мечтают выступить в Донбассе

Казарновская заявила об очередях желающих выступить в Донбассе артистов

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Тема:
Спецоперация

Оперная певица, которой в этом году исполнится 67 лет, высказала готовность отправиться с концертами в зону спецоперации.

Российские артисты буквально выстраиваются в очередь, чтобы поехать с концертом в Донбасс. Об этом оперная певица Любовь Казарновская рассказала в интервью Вячеславу Манучарову на его YouTube-канале.

«Многие мои коллеги-артисты записываются в очередь для гастрольных поездок туда. Люди, которые этим занимаются, говорят: „Вас слишком много“», — утверждает знаменитость.

Сама Казарновская пока не выступала в зоне спецоперации, но заявила о готовности поехать туда с концертами, если ее захотят там увидеть.

«Если будет искренний и добрый запрос на то, что хотят услышать Казарновскую, тогда вопрос будет рассматриваться мной серьезно», — подчеркнула певица.

При этом Казарновская отправила в помощь Донбассу свои любимые книги. Певица отметила, что сердечное тепло, переданное по велению сердца, — это большая радость. Также она высказалась о своих коллегах, сбежавших с началом спецоперации за границу.

«Каким бы красивым ни было дерево, без корней оно сломается. Сейчас идет испытание на веру, прочность и мировоззрение. Особенно у людей публичных», — заявила Казарновская.

В свою очередь певец SHAMAN (Ярослав Дронов) сказал, что не осуждает сбежавших из России коллег, но сам он выбрал Родину. Более того, он активно поддерживает жителей Донбасса и российских военнослужащих в зоне спецоперации, часто проводит благотворительные концерты в Донбассе и Новороссии. Певец признается, что выступления там даются тяжело из-за большой эмоциональной нагрузки, но он понимает, что своими патриотическими песнями поддерживает дух российских бойцов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Маршал и его сын изъявили желание встать на защиту Донбасса, но оба получили отказ в военкомате.

Тема:
Спецоперация
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