Депутат Госдумы объяснила, как будет работать паспорт семьи мобилизованного

Если граждане получили «паспорт семьи мобилизованного», то за ними закрепляется работник Социального фонда, который будет заботиться о всех нуждах, начиная от выплат и заканчивая трудоустройством. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, за семьями закрепят куратора, который самостоятельно будет определять, какая помощь необходима семье военного. Такой пилотный проект уже действовал в отдельных регионах России. Он показал свою эффективность.

В ходе послания к Федеральному собранию Владимир Путиным дал поручение создать государственный специальный фонд помощи мобилизованным, а также помочь семьям погибших военнослужащих и сделать специальную программу по поддержке военных семей, когда за каждыми будет прикреплен работник социального фонда России.

В свете всех этих событий «паспорт семьи мобилизованного» — это та программа, которая поможет упростить все эти действия. По списку мобилизованных можно будет поставить те приоритетные задачи, по которым будем двигаться помощь для решения проблем военнослужащих и их семей.

«Для получения паспорта нужно обратиться через портал Госулуг, можно через МФЦ, через соответствующие социальный контактный центр социального фонда», — объяснила депутат.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поддержал идею проекта по созданию «паспорта семьи мобилизованного». Российский лидер отметил, что поддержка родных и близких мобилизованных остается первостепенной задачей государства.